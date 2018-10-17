Умер пожилой пациент, над которым издевались в челябинской больнице

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт – РИА Новости. Пожилой пациент, над которым, как следует из опубликованного видео в интернете, издевались работники психоневрологической больнице №5 Магнитогорска, скончался через некоторое время после выписки из медучреждения, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь минздрава региона Мария Хворостова.

На выложенных в сети кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы, пожилого мужчину, тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег. Минздрав региона назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента" и заявил о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения". По поручению прокуратуры Челябинской области проверка лечебного учреждения проводится прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска.

"Проверка начата, представители минздрава региона выехали в Магнитогорск. Мужчина, действительно, скончался дома спустя некоторое время после выписки", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что мужчину выписали из больницы в июле, умер он в сентябре. Пациент имел хронические заболевания, связанные не только с психоневрологическим профилем, добавила Хворостова.

Внучка пациента Любовь Моисеева в соцсети "ВКонтакте" подтвердила, что ее дедушка, пациент с данного видео, недавно умер. Кроме того, Моисеева пояснила РИА Новости, что в настоящее время всеми вопросами, связанными с данным видео, занимается "старшее поколение ее семьи".

Как сообщалось, следственные органы СКР по Челябинской области организовали доследственную проверку по сообщению в СМИ об издевательствах над пожилым пациентом.