Число отравившихся в кафе в ЕАО выросло до 26 человек

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Количество госпитализированных с острой кишечной инфекцией после посещения кафе "Осень" в селе Ленинское Еврейской автономной области увеличилось до 26 человек, сообщает областная прокуратура в среду.
"В период с 9 по 15 октября 2018 года в инфекционную больницу Биробиджана с заболеваниями острой кишечной инфекции поступило 26 человек, среди них пятеро детей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что работа кафе приостановлена.
"В ходе проверки установлено, что изготовление пищевых продуктов осуществлялось в кафе "Осень", а реализовывались в магазине "Продмаг". Кафе и магазин принадлежат одному и тому же индивидуальному предпринимателю", — отмечается в сообщении.
Прокуратура потребовала у предпринимателя изъять из оборота некачественные продукты и утилизировать их. Возбуждено два дела об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по ЕАО для рассмотрения по существу. Проверка продолжается.