Число отравившихся в кафе в ЕАО выросло до 26 человек

ХАБАРОВСК, 17 окт — РИА Новости. Количество госпитализированных с острой кишечной инфекцией после посещения кафе "Осень" в селе Ленинское Еврейской автономной области увеличилось до 26 человек, сообщает областная прокуратура в среду.

Ранее сообщалось, что 9 октября в инфекционную больницу было госпитализировано 20 человек, из которых четверо детей, с признаками острой кишечной инфекции. Проверку проводят Роспотребнадзор, прокуратура и следственное управление.

"В период с 9 по 15 октября 2018 года в инфекционную больницу Биробиджана с заболеваниями острой кишечной инфекции поступило 26 человек, среди них пятеро детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа кафе приостановлена.

"В ходе проверки установлено, что изготовление пищевых продуктов осуществлялось в кафе "Осень", а реализовывались в магазине "Продмаг". Кафе и магазин принадлежат одному и тому же индивидуальному предпринимателю", — отмечается в сообщении.

Как сообщает прокуратура, проверяющие обнаружили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Так, в магазине работали продавцы без прохождения медицинского осмотра, продавались продукты с истекшими сроком годности, с поврежденной упаковкой, а также без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Прокуратура потребовала у предпринимателя изъять из оборота некачественные продукты и утилизировать их. Возбуждено два дела об административных правонарушениях. Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по ЕАО для рассмотрения по существу. Проверка продолжается.