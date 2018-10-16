Суд арестовал двух несовершеннолетних, избивших школьников в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Суд избрал меру пресечения для двух несовершеннолетних, избивших и ограбивших двух 13-летних школьников в Калининграде, в виде заключения под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Вечером 13 октября в лесополосе в Калининграде двое несовершеннолетних 16 и 14 лет напали на двух подростков 13 лет, избили их и забрали у них мобильные телефоны. Нападавшие снимали избиения школьников на видео, которое 16-летний задержанный выложил на своей странице в соцсети "Вконтакте". Один из потерпевших получил серьезные травмы, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ушибами. Во вторник в министерстве здравоохранения Калининградской области РИА Новости сообщили, что состояние госпитализированного стабильно тяжелое с положительной динамикой.

"Судом Ленинградского района Калининграда ходатайства следствия об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворены… Суд согласился с доводами следствия о том, что, оставаясь на свободе, подростки могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, уничтожить доказательства по уголовному делу и продолжить заниматься преступной деятельностью", — сказала Гацко.

Ранее она рассказала РИА Новости, что оба задержанных уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Младший, 14-летний задержанный состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя. Второй несовершеннолетний привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности (кражу).

Уголовное дело было возбуждено по пункту "в" части 4 статьи 162 уголовного кодекса РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Как отметила представитель ведомства, в настоящее время 16-летнему фигуранту предъявлено обвинение. Вопрос о предъявлении обвинения 14-летнему подозреваемому следствие намерено решить в ближайшее время. Оба подростка помещены в следственный изолятор.