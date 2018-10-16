В Перми нашли заменившего слово "счастье" на "смерть" в арт-объекте

ПЕРМЬ, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники полиции выяснили, кто заменил слово "счастье" на "смерть" в арт-объекте "Счастье не за горами" в Перми, сообщается на сайте ГУ МВД России по Пермскому краю.

На минувшей неделе на набережной Камы неизвестными были демонтированы буквы первого слова в популярном арт-объекте "Счастье не за горами", ставшего одним из символов города и достопримечательностью, которую посещают туристы, приезжающие в Пермь. Взамен слову "счастье" было установлено слово "смерть". По данному факту отделом дознания ОП №6 (дислокация Ленинский район) управления МВД России по городу Перми было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

"В настоящее время личность предполагаемого виновника установлена. Ведется дознание", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате противоправных действий городской администрации причинен ущерб в размере 45 тысяч рублей.

На данный момент арт-объект полностью демонтирован. Однако в МАУ "Городской центр охраны памятников" РИА Новости заверили, что "в ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде".

В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. "Счастье" превратилось в "Смерть не за горами".



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

По данным из открытых источников, арт-объект "Счастье не за горами" появился на набережной Камы весной 2009 года к фестивалю "Живая Пермь". Автором работы является художник Борис Матросов. В марте 2016 года создатель арт-объекта обратился в суд с требованием компенсации в размере трех миллионов рублей за нарушение его авторских прав. Позже художник подписал лицензионное соглашение с пермским имиджевым центром "Сенатор" о передаче исключительного права на использование изображения арт-объекта. В начале 2017 года город Пермь взял его на свой баланс, а спустя несколько месяцев МАУ "Городском центре охраны памятников" сообщил, что Матросова официально признали автором арт-объекта.

По информации правительства Пермского края, в июне надпись "Счастье не за горами" вошла в топ рейтинга самых оригинальных памятников России, составленного на основе опросов экспертов Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ.