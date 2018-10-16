Бывшего нижегородского полицейского осудили на пять лет колонии за хищения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Экс-сотрудник полиции и неоднократно судимый гражданин признаны виновными в совершении 30 преступлений против собственности в Нижегородской области, экс-полицейский осужден на пять лет колонии общего режима, его сообщник — на 5,5 лет строгого режима, сообщает СУСК РФ по региону.

Установлено, что с 2014 по 2016 год оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Лысковскому району Нижегородской области вместе с ранее неоднократно судимым мужчиной похищали имущество граждан из частных домов на территории Большемурашкинского, Княгининского, Кстовского, Лысковского, Сосновского, Спасского районов области.

Они брали бытовую технику, электроинструменты, запчасти к сельхозтехнике, строительные материалы, мебель, продукты и шкуры животных. Размер причиненного ущерба гражданам составлял от двух тысяч до 150 тысяч рублей.

В августе 2016 года после очередного хищения подельники были задержаны. При обыске в жилище, гараже и хозяйственных постройках обвиняемых следователями СК изъято большое количество предметов и вещей, добытых преступным путем.

В ходе предварительного расследования полицейский был уволен из органов внутренних дел.

"Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его соучастнику — 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.