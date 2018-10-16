В Калининграде девушка расплатилась в кафе купюрами из "банка приколов"

КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Полицейские в Озерском городском округе Калининградской области задержали посетительницу кафе, 19-летнюю студентку техникума, которая расплатилась за напитки и закуски четырьмя тысячными купюрами "банка приколов", сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным полиции, в дежурную часть поступило сообщение от администратора кафе о том, что неизвестная девушка расплатилась купюрами "банка приколов". Следственно-оперативная группа выяснила, что посетительница заказала алкогольные напитки и закуски, расплатившись на кассе четырьмя купюрами достоинством тысячу рублей.

"По подозрению в совершении данного преступления в дежурную часть была доставлена 19-летняя студентка местного техникума. Девушка полностью признала свою вину в инкриминируемом преступлении. Установлено, что она хвасталась людям за соседним столиком, что обманула администратора. Посетители оказались честными людьми и предупредили персонал об обмане", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.