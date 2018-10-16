В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего по окнам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в том, что он стрелял из пистолета по окнам соседнего дома, сообщает во вторник городское управление МВД.

"Четырнадцатого октября в дежурную часть отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу поступило заявление от гражданина 1962 года рождения о том, что неизвестный около 10.30 часов утра (8.30 мск) выстрелом из пистолета повредил стеклопакет в его квартире. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Участковые уполномоченные полиции, сыщики уголовного розыска в ходе поквартирного обхода задержали подозреваемого", — говорится в сообщении.

Местный житель 1987 года рождения, работающий торговым представителем, находился в гостях у товарища, с которым они употребляли спиртные напитки.

"Со слов подозреваемого, в одной из комнат он увидел пневматический пистолет и "решил проверить его работоспособность". Мужчина вышел на балкон и из окна произвел несколько выстрелов в сторону соседнего дома на улице Викулова", — отмечает полиция.

При осмотре квартиры сотрудники полиции изъяли предмет, схожий с газобаллонным пистолетом. Он был направлен на исследование. После экспертизы орудие преступления будет приобщено к материалам уголовного дела.

Все участники и очевидцы инцидента опрошены. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", а также составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Злоумышленник признал свою вину. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы, уточняет УМВД.