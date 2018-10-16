СК назвал возможную причину смерти нигерийского принца в Череповце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Причиной смерти 32-летнего уроженца Нигерии в Череповце, по предварительным данным, мог стать инфаркт, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по Вологодской области.

Ранее появилась информация о том, что уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, скончался в ночь на 13 октября. По словам супруги нигерийца Натальи Ведениной, ее муж умер в развлекательном клубе "Платина" после инфаркта. Посольство Нигерии в Москве проверяет эту информацию, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"По предварительным данным, по оценкам специалистов причиной смерти явился инфаркт, но доподлинные причины смерти могут быть установлены только судебно-медицинской экспертизой, которая в настоящее время проводится", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти в Череповце уроженца Нигерии.

Веденина и ее супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам полтора года.