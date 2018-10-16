ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Суд в Тульской области арестовал двоих мужчин, обвиняемых в трех убийствах пенсионеров ради наживы, а также в разбойных нападениях, сообщила РИА Новости во вторник представитель СУ СКР по региону.

Во вторник СК РФ опубликовал в интернете видео оперативной съемки в Тульской области, на котором мужчина признается в ряде преступлений. Согласно официальному сообщению СУ СКР по Тульской области, этот мужчина и его приятель совершили несколько нападений на пенсионеров.

"Им предъявлено обвинение. Вечером в понедельник суда арестовал обоих обвиняемых", — прокомментировала РИА Новости представитель СУ СКР по региону.

Как полагает следствие, первое преступление было совершено. Подозреваемые, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Победы города Плавск Тульской области, жестоко избили пожилую женщину, а затем один из них задушил ее шнуром от утюга. Они забрали из квартиры 20 тысяч рублей.

"Вечером 8 октября, находясь в селе Скородное Плавского района Тульской области, обвиняемые совершили убийство мужчины, нанеся ему множественные телесные повреждения ножами. После этого они завладели денежными средствами потерпевшего, а также автомобилем, принадлежавшим потерпевшему, и скрылись с места происшествия", — информирует следствие.

Вечером 12 октября 2018 года в деревне Зыково Щекинского района Тульской области обвиняемые напали на двух женщин и забрали у них 2 тысячи рублей. Той же ночью в той же деревне один из мужчин забил местного жителя молотком до смерти. Подельники забрали из его дома 48 тысяч рублей и телевизор, после чего скрылись с места происшествия, полагает следствие.

"В настоящее время устанавливаются и допрашиваются свидетели, назначаются судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что оперативно-розыскные мероприятия проводились совместно с полицией.

По данным УМВД по региону, погибшие – люди 1939-1941 годов рождения. Как отмечают в полиции, чтобы скрыть следы убийства первой жертвы, преступники сожгли его автомобиль, а тело мужчины закопали на деревенском кладбище. Еще одна жертва — бывшая учительница, о том, что она одинока, знал один из подельников.

"Использование современных технических средств и мастерство криминалистов помогли сотрудникам уголовного розыска получить сведения о вероятных подозреваемых — жителей Плавска, ранее судимых за тяжкие преступления. Беседуя с местными жителями, сотрудники полиции получили словесный портрет незнакомцев… Злоумышленники были задержаны в Плавске", — сообщает УМВД по региону.