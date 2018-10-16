В Барнауле в ДТП с участием пьяного водителя погибли женщина и два ребенка

БАРНАУЛ, 16 окт — РИА Новости. Две девочки трех и пяти лет, а также 34-летняя женщина погибли в Барнауле накануне вечером в ДТП с участием водителя на BMW X6, который, по предварительным данным, был пьян, сообщает во вторник пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, авария произошла на проспекте Ленина в районе дома номер 32 в районе 23.00 (20.00 мск).

По предварительным данным, водитель BMW, находясь в нетрезвом состоянии, двигаясь по проспекту Ленина в направлении Речного вокзала, пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Renault Scenic.

"В момент ДТП в автомобиле BMW находился один пассажир, в другом четыре пассажира. Из-за аварии на месте погибла пятилетняя девочка. 34-летняя женщина и ее трехлетняя дочь скончались от полученных травм уже в больнице скорой помощи. Водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести госпитализированы", — говорится в сообщении.

Водитель BMW, не пострадал, его пассажирке оказана медицинская помощь.