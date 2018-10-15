СК возбудил дело после загрязнения картонной фабрикой реки под Саратовом

САРАТОВ, 15 окт — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Чардым в Саратовской области в результате попадания в нее химических отходов от местной картонной фабрики, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.
"Анализ проб воды из реки Чардым показал, что в водоеме допущено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ, обладающих токсическими свойствами, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде", — говорится в сообщении.
Как уточнили в областной прокуратуре, дело возбудили по результатам прокурорской проверки в связи с обращениями местных жителей о загрязнении реки Чардым. По данным ведомства, загрязнение реки приводило к временному приостановлению водоснабжения близлежащих населенных пунктов. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.