СК возбудил дело после загрязнения картонной фабрикой реки под Саратовом

САРАТОВ, 15 окт — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту загрязнения реки Чардым в Саратовской области в результате попадания в нее химических отходов от местной картонной фабрики, сообщило в понедельник областное управление СК РФ.

По версии следствия, в марте 2018 года компания по производству картона на территории Новобурасского района сбросила отработанную жидкость в водоем-отстойник, но вскоре плотину прорвало, в результате чего загрязненная вода из отстойника попала в русло реки Чардым.

"Анализ проб воды из реки Чардым показал, что в водоеме допущено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ, обладающих токсическими свойствами, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды". Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до пяти лет лишения свободы.

Как уточнили в областной прокуратуре, дело возбудили по результатам прокурорской проверки в связи с обращениями местных жителей о загрязнении реки Чардым. По данным ведомства, загрязнение реки приводило к временному приостановлению водоснабжения близлежащих населенных пунктов. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.