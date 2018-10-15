Омбудсмен Ингушетии проконтролирует расследование похищения правозащитника

НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев намерен проконтролировать расследование по заявлению сотрудника правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского о похищении.

Правозащитная организация Amnesty International в понедельник сообщила, что 6 октября в столице Ингушетии Магасе неизвестные похитили ее сотрудника Олега Козловского. В сообщении отмечается, что Козловского избили, угрожали ему оружием и требовали стать информатором, позже похитители вывезли его в Северную Осетию и отпустили. Комментарием правоохранителей и следственных органов РИА Новости пока не располагает.

"Я встречался с Козловским на прошлой неделе в Москве, и он рассказал о том, что произошло с ним в Магасе. Мы договорились, что он пришлет мне все в письменном виде, но пока есть только его устное заявление. Как только получу соответствующие документы, намерен направить запрос в следственные органы", — сказал Оздоев РИА Новости.

Он добавил, что надеется на объективное разбирательство. "У нас сложилось довольно эффективное взаимодействие с представителями республиканского следственного комитета, думаю, что они смогут объективно разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности", — отметил омбудсмен.