В Крыму девушку два месяца удерживали в неволе в заброшенном здании

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Полиция задержала ранее судимого мужчину, около двух месяцев удерживавшего девушку в заброшенном здании, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Сообщение об исчезновении 24-летней жительницы Ялты поступило в полицию от ее сестры, с которой та перестала выходить на связь с 6 августа. Телефон девушки также молчал. Полицейские немедленно приступили к розыску.

"Было установлено, что все это время девушку незаконно удерживал в заброшенном помещении, расположенном на трассе Ялта-Севастополь, ранее судимый 36-летний местный житель, не имеющий постоянного места жительства. Сотрудниками полиции подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении

Выяснилось, что потерпевшая познакомилась на остановке общественного транспорта с мужчиной, который пригласил ее к себе домой. Попав в его жилище, потерпевшая уже не смогла самостоятельно его покинуть, при этом она неоднократно подвергалась насильственным действиям. Кроме того, угрожая убийством, злоумышленник завладел ее вещами, в том числе ювелирными украшениями и мобильным телефоном.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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