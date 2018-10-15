Суд выпустил племянника Исмаилова, обвиняемого в похищении Авраама Руссо

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мосгорсуд освободил под залог в 10 миллионов рублей племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова — Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе суда.

"Суд постановил изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на залог в 10 миллионов рублей. После внесения указанной суммы залога на депозитный счет Московского городского суда, обвиняемого из-под стражи освободить", — сказали в пресс-службе.

Если же деньги не будут внесены до 17 ноября, решение об аресте останется в силе.

Месяц назад Марданова поместил в СИЗО Басманный суд. За похищение человека ему грозит до 12 лет заключения. Сам уроженец Баку, ныне гражданин России Марданов виновным себя не признал.

"Я преступления не совершал, возражаю. Прошло 14 лет, человек очнулся. А что было?" – заявлял в суде Марданов, бывший гендиректор знаменитого ресторана "Прага".

Следствие считает, что Марданов похитил певца по заказу дяди. Племянник, по мнению следователей, входил в преступную группу, возглавляемую бывшим хозяином Черкизона, который сейчас находится в международном розыске по обвинению в организации двух убийств.