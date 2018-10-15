В Казани завели дело после покушения на предпринимателя и его помощницу

КАЗАНЬ, 15 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на предпринимателя и его помощницу после произошедшего в понедельник взрыва в офисе бизнесмена, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации МВД по Татарстану, около 9.00 мск в понедельник поступило сообщение о взрыве в офисном центре на улице Поперечно-Ноксинская. По предварительной информации, один из сотрудников центра получил посылку. При попытке вскрыть ее раздался хлопок, в результате которого пострадали два человека.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух или более лиц", — говорится в сообщении.

Следственное управление уточняет, что сработало неустановленное устройство, ожоги и травмы глаз получили казанский предприниматель Михаил Скоблионок, а также его помощница. Они госпитализированы в офтальмологическую больницу.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Следствие полагает, что причиной покушения стала коммерческая деятельность потерпевшего.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавляет СУСК.