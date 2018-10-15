Посольство Нигерии проверяет сообщение о гибели принца в Череповце

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Посольство Нигерии в Москве проверяет сообщение о гибели 32-летнего принца из Нигерии в Череповце от инфаркта, рассказал РИА Новости представитель африканской дипмиссии.

"Нет, у нас такой информации нет. Будем проверять", — сказал собеседник агентства.

Ранее на официальном сайте города Череповец появилась информация о том, что уроженец Нигерии, 32-летний принц Габриэль Сегун Аджайи, который был женат на 50-летней жительнице Вологодской области, скончался в ночь на 13 октября в Череповце. По словам супруги Натальи Ведениной, ее муж умер в развлекательном клубе "Платина" после сердечного приступа.

Веденина и ее супруг познакомились через интернет, первое время общались с помощью электронного переводчика. В 2017 году у пары родились сыновья-близнецы, сейчас мальчикам полтора года.