В Магаданской области трое рыбаков утонули в реке

МАГАДАН, 15 окт — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели в понедельник достали из реки Танон в Ольском округе Магаданской области автомобиль "УАЗ", в котором обнаружили тела троих мужчин, сообщил РИА Новости начальник магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков.

"Спасатели отправились на реку Танон после обращения родственников, сообщивших, что трое мужчин уехали из Магадана в Ольский округ и давно не выходили на связь. В результате обнаружили "УАЗ" в реке, а в машине тела троих мужчин. Что произошло, пока сказать сложно. Сейчас нет паводков, река довольно мелкая. О причинах произошедшего говорить сложно. Разбирается полиция", — рассказал собеседник агентства.