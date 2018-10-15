У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 окт — РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 13,0.
По информации краевого главка МЧС, жители городов Петропавловск-Камчатский и Елизово ощутили землетрясение силой до трех баллов.
"Для обследования зданий и социально-значимых объектов выехали оперативные группы МЧС России. По предварительной информации, жертв и разрушений нет", — добавили в спасательном ведомстве.