В Карелии 13 человек пострадали в ДТП с туристическим микроавтобусом

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате съезда в кювет туристического микроавтобуса на федеральной автодороге А-121 в Сортавальском районе в Карелии, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

"Вблизи населенного пункта Рюттю произошел съезд в кювет туристического микроавтобуса, следовавшего из Рускеала в Сортавалу. В машине находились 18 человек, 13 из них пострадали", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что двое из пострадавших госпитализированы в сортавальскую центральную районную больницу, одиннадцати пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

К ликвидации последствий ДТП привлекались десять человек и три единицы техники.