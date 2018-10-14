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Происшествия

Освободить и выжить: малоизвестные операции спецназа "Альфа"

(обновлено: 08:09 14.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБойцы специальных подразделений Альфа и Вымпел у Дома Советов РФБойцы специальных подразделений Альфа и Вымпел у Дома Советов РФ
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Штурм дворца Амина в Афганистане, освобождение заложников в Театральном центре на Дубровке и бесланской школе — группа "Альфа" принимала участие во многих операциях, получивших всемирную известность. И все же большинство остались в тени. Например, 14 октября 1995-го в центре Москвы террорист захватил автобус с 26 туристами из Южной Кореи и двумя россиянами — водителем и экскурсоводом. Угрожая взорвать заложников, он требовал деньги, оружие и самолет. Девятичасовые переговоры результата не принесли — и спецназовцы пошли на штурм. Сработали четко: в считаные секунды преступника ликвидировали, а людей освободили. РИА Новости рассказывает о некоторых малоизвестных операциях элитного подразделения.

Бунт в абхазском СИЗО

В августе 1990-го в следственном изоляторе города Сухума развернулась настоящая драма. Два рецидивиста, обвиняемые в серии убийств и разбоев, захватили в заложники несколько сотрудников, вскрыли склад с автоматами, винтовками и пистолетами, вооружив ими заключенных. В бунте участвовало около ста человек.

© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"Бойцы группы "Альфа"
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
Бойцы группы "Альфа"

Преступники забаррикадировались на втором этаже, потребовали от властей предоставить воздушное судно и гарантировать беспрепятственный вылет из Абхазии. До вертолета, приземлившегося на центральной площади, планировали добраться на микроавтобусе. К тому времени группа спецназа КГБ уже разработала план захвата. Рафик начинили маломощной взрывчаткой, чтобы не причинить вреда заложникам. Когда бандиты в него сели, привели механизм в действие. В завязавшейся перестрелке оба организатора бунта были убиты, после чего силовики обезвредили тех, кто оставался в изоляторе. Во время операции никто из заложников и сотрудников "Альфы" не пострадал.

Захват школы

В декабре 1981-го из мотострелковой дивизии, дислоцированной в удмуртском городке Сарапул, сбежали двое солдат, вооруженных автоматами и гранатами. Дезертиры проникли в местную школу и взяли в заложники 25 десятиклассников. Выдвинули требования — немедленно сделать визы и предоставить самолет в ФРГ или любую другую капиталистическую страну.

CC BY 3.0 / SpetsnazAlpha / Бойцы Управления "А" ЦСН ФСБ России
CC BY 3.0 / SpetsnazAlpha /
Бойцы Управления "А" ЦСН ФСБ России

Группа "А" прибыла из Москвы уже через пару часов. Пока спецназовцы добирались, переговоры с преступниками вел сотрудник местного отделения КГБ. Сначала он убедил их отпустить всех девочек. Затем пошел на хитрость — заявил, что визы готовы и можно вылетать, но для этого надо освободить заложников. Террористы поверили и выполнили это условие. Уже через несколько секунд бойцы "Альфы" надели на них наручники.

В спецоперации не прозвучало ни единого выстрела, никто из ее участников и заложников не пострадал. Этот инцидент считается первым террористическим актом в истории Советского Союза.

Террорист в посольстве США

В конце марта 1979-го житель города Херсона Юрий Власенко в сопровождении сотрудника посольства США пришел в консульство и потребовал немедленного выезда за рубеж. В случае отказа террорист угрожал взорвать здание. Чтобы подтвердить серьезность намерений, он расстегнул куртку и продемонстрировал пояс с двумя килограммами тротила.

На переговоры с ним под видом представителей МИД СССР отправили троих спецназовцев "Альфы". "Дипломаты" всячески пытались убедить преступника отказаться от задуманного и сдаться. Однако тот стоял на своем. В итоге один из бойцов достал бесшумный пистолет и прострелил террористу руку. Тот все же успел привести взрывное устройство в действие. К счастью, в зону поражения, кроме самого Власенко, никто не попал. Террорист погиб на месте, а спецназовец получил небольшие осколочные ранения.

Штурм квартиры

Летом 1989-го в саратовском СИЗО четверо заключенных обезвредили охрану, захватили заложников, потребовав автомобиль. Руководство подчинилось, и вскоре преступники, прикрываясь заложниками, покинули территорию изолятора. Через несколько часов машина заглохла. Бандиты зашли в первый попавшийся дом, поднялись на четвертый этаж и ворвались в квартиру, где проживала женщина с двухлетней дочкой. Выдвинули новые условия: в обмен на освобождение заложников — самолет, деньги, наркотики и алкоголь.

© Фото : Фото из архива отдела специального назначения ФСБ России по Приморскому краю.Бойцы дальневосточного отряда "Альфа" на российско-корейских учениях
© Фото : Фото из архива отдела специального назначения ФСБ России по Приморскому краю.
Бойцы дальневосточного отряда "Альфа" на российско-корейских учениях

В три часа ночи группа захвата по веревкам спустилась с крыши и, разбив стекла, проникла в захваченную квартиру. Чтобы не пострадали заложники, спецназовцы зарядили автоматы холостыми патронами. За пару секунд бандитов обезвредили. Убитых и раненых не было.

Захват самолета Ту-134 в Уфе

Крупный теракт, жертвами которого стали четыре человека, произошел в Уфе осенью 1986-го. Два вооруженных до зубов солдата дезертировали из военной части и направились в аэропорт, по пути застрелив несколько милиционеров. Захватили самолет, потребовали немедленного вылета в Пакистан. Пока сотрудники КГБ вели переговоры, террористы убили двух пассажиров, попытавшихся оказать сопротивление. 

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкБойцы группы "Альфа"
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Бойцы группы "Альфа"

Вскоре к месту ЧП прибыла группа захвата "Альфа". Практически сразу спецназовцы пошли на штурм — одного из захватчиков ликвидировали точным выстрелом в голову, другого ранили в ногу (впоследствии ее ампутировали). Оказать серьезного сопротивления террористы не успели, операция длилась всего восемь секунд. Во время штурма никто из заложников не пострадал. 

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