Под Симферополем грузовик столкнулся с автобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом под Симферополем, пострадал один человек, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
В свою очередь в пресс-службе крымского управления МВД РФ сообщили, что разовая медицинская помощь была оказана только водителю автобуса. "Никто из 20 пассажиров не пострадал", — отметили в пресс-службе.
Обстоятельства ДТП выясняются. Предварительно, авария произошла по вине водителя грузовика, который двигался в попутном направлении с автобусом.
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