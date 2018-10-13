В Дагестане нейтрализовали двух боевиков

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Дагестен нейтрализованы два бандита, причастные к деятельности "Исламского государства"*, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

В субботу силовики получили информацию, что в одном из домов села Эндирей Хасавюртовского района скрываются вооруженные бандиты. Здание блокировали сотрудники спецназа ФСБ при поддержке Росгвардии и МВД, жителей близлежащих домов эвакуировали. Преступники отказались сложить оружие и были ликвидированы в ходе штурма.

По данным оперативного штаба, убитые бандиты были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году двух полицейских в районе селения Комсомольское. На месте боя были обнаружены оружие и боеприпасы. Во время перестрелки ранения получили двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии.

В НАК уточнили, что эта операция стала завершающей по пресечению преступной деятельности сторонников ИГ* в Хасавюртовском районе Дагестана.

"На их счету — убийства гражданских лиц, в том числе жителя селения Тотурбийкала в 2017 году и имама мечети в селении Муцалаул в нынешнем году, а также взрыв мечети и осквернение могилы видного религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди Чиркейского", — подчеркивается в сообщении НАК.

*Запрещённая в России террористическая организация