МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Внештатное смещение груза металлолома, предварительно, привело к увеличению крена и затоплению теплохода под флагом Панамы в Черном море, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Росморречфлота.

"О причинах затопление говорить пока сложно, но так как теплоход перевозил металлолом, то, предварительно, к ЧП могло привести внештатное смещение груза", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что все члены экипажа эвакуированы, риска жизни и здоровью нет. Судно следовало из порта Азов.

Ранее он сообщил, что судно находилось в 50 милях от берега и затонуло на глубине 1900 метров. В данный момент греческий танкер эвакуирует членов экипажа — двух граждан Турции и шесть граждан Азербайджана — в Новороссийск.