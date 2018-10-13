На Эльбрусе ищут пропавшего румынского альпиниста

Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 13 окт — РИА Новости. Альпинист из Румынии пропал на Эльбрусе, спасатели ведут его поиски с вертолета, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 9.40 мск в субботу поступило сообщение о том, что 11 октября альпинист из Румынии вышел в сторону западной вершины Эльбруса и до настоящего времени не вернулся", — отмечает ведомство.

По данным МЧС, к поисковым работам привлечен коммерческий вертолет и шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Планируется, что они обследуют гору на высоте от 4100 метров и до вершины Эльбруса.