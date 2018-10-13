В кафе на МКАД произошел пожар

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Кафе горит на площади 400 квадратных метров на 56-м километре МКАД в Москве, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Указывается, что сообщение о загорании кафе по адресу 56-й км. МКАД поступило в 05.01.

"Происходило загорание административного здания на общей площади около 400 квадратных метров… Пожарно-спасательные подразделения осуществляют ликвидацию загорания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных.