На северо-западе Москвы произошел пожар в бытовках

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Площадь пожара на Ленинградском шоссе в Москве увеличилась почти до 200 квадратных метров, огонь охватил еще одну бытовку и часть ангара, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что три бытовки загорелись на площади 80 квадратных метров по адресу Ленинградское шоссе, дом 71, строение 13.

"Происходит загорание 4 бытовок в ряду стоящих и частично примыкающего к ним ангара на общей площади около 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как сообщается, спасатели продолжают тушение пожара и принимают меры для недопущения распространения огня.