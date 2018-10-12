Одного из напавших на пермскую школу подростков обвинили по трем статьям

Судебное заседание по уголовному делу в отношении одного из подростков, обвиняемого в нападении на пермскую школу. 12 октября 2018

Судебное заседание по уголовному делу в отношении одного из подростков, обвиняемого в нападении на пермскую школу. 12 октября 2018

ПЕРМЬ, 12 окт — РИА Новости. Один из напавших на пермскую школу подростков обвиняется в совершении трех преступлений, сообщила журналистам представитель прокуратуры Пермского края Екатерина Кашина.

В пятницу Мотовилихинский районный суд Перми провел судебное заседание о порядке назначения дела к слушанию и по решению вопроса по мере пресечения для одного из подростков, обвиняемого в нападении на пермскую школу в январе. Первое заседание в судебном процессе состоится 26 октября. По решению председательствующего судьи Константина Истомина, арест подростка был продлен на три месяца.

"Органами предварительного расследования он обвиняется в трех преступлениях", — сообщила прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края Екатерина Кашина.

В частности, подозреваемый в нападении на пермскую школу обвиняется в совершении с соучастником покушения на убийство 30 человек, большинство из которых – малолетние. Кроме того, он обвиняется в умышленном уничтожении имущества школы путем поджога, а также в разбойном нападении на охранника школы путем "демонстрации предмета, похожего на пистолет, который был воспринят как боевое оружие".

По словам Кашиной, дело в отношении второго соучастника выделено в отдельное производство, поскольку по своему психическому состоянию в отношении него будет решаться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера.

В драке с поножовщиной, произошедшей в пермской школе, пострадали учительница и ученики младших классов — по уточненным данным, всего 10 человек.