Судебный процесс по делу о нападении на пермскую школу начнется 26 октября

ПЕРМЬ, 12 окт — РИА Новости. Мотовилихинский районный суд назначил на 26 октября дату первого судебного заседания по уголовному делу в отношении одного из подростков, обвиняемого в нападении на пермскую школу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу Мотовилихинский районный суд Перми провел судебное заседание о порядке назначения дела к слушанию и по решению вопроса по мере пресечения для одного из подростков, обвиняемого в нападении на пермскую школу в январе.

"Первое судебное заседание состоится 26 октября, это пятница", — сообщил председательствующий судья Константин Истомин.

Суд также продлил арест обвиняемого сроком на три месяца. По решению судьи заседания пройдут в закрытом режиме, на чем настаивал представитель гособвинения.

В драке с поножовщиной, произошедшей в пермской школе, пострадали учительница и ученики младших классов — по уточненным данным, всего 10 человек. Двум несовершеннолетним организаторам нападения было предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". После лечения в больнице фигуранты уголовного дела были переведены в СИЗО и направлены на судебно-психиатрические экспертизы. С тех пор суд несколько раз продлевал арест подозреваемых, а в июле одного из подростков направили в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.