Власти Якутии готовы к жестким мерам в отношении своей авиакомпании

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Власти Якутии после выявленных нарушений в республиканской авиакомпании готовы к принятию жестких кадровых мер, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.

Во вторник лайнер авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска, у него подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека. Росавиация сообщала, что судно эксплуатировалось с отложенной неисправностью — было деактивировано реверсивное устройство одного из двигателей. Росавиация в ходе проверок "Якутии" в 2018 году выявила ряд нарушений и может ограничить ее сертификат эксплуатанта.

"Честно хочу сказать, что вопрос об ограничении сертификата по авиакомпании "Якутия" поднимался Росавиацией и без последнего случая. Ранее со стороны авиакомпании были допущены, как выяснили проверки надзорных органов, случаи недостоверной финансовой отчетности и вопросы, связанные с нарушением техники безопасности, что категорически нами не приветствуется", — сказал Николаев.

"Это грубейшие нарушения, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров, поэтому меры будут приниматься, и меры жесткие. Мы имеем возможность влиять на кадровую политику компании, и кадровые решения будут приняты, — заверил он.

Глава региона отметил, что эти меры принимались бы даже без последнего происшествия. По его словам, комиссии предстоит разобраться в причинах инцидента: виноваты ли пилоты, или причиной происшествия послужили сложные метеоусловия в аэропорту Якутска.

"В любом случае авиакомпания Якутия принадлежит нам на 100%, и мы будем принимать все меры, чтобы после проведения соответствующих антикризисных мероприятий компания полноценно могла работать", — подчеркнул Николаев.