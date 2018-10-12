Власти Якутии готовы к жестким мерам в отношении своей авиакомпании

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Власти Якутии после выявленных нарушений в республиканской авиакомпании готовы к принятию жестких кадровых мер, сообщил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
Во вторник лайнер авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска, у него подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека. Росавиация сообщала, что судно эксплуатировалось с отложенной неисправностью — было деактивировано реверсивное устройство одного из двигателей. Росавиация в ходе проверок "Якутии" в 2018 году выявила ряд нарушений и может ограничить ее сертификат эксплуатанта.
"Честно хочу сказать, что вопрос об ограничении сертификата по авиакомпании "Якутия" поднимался Росавиацией и без последнего случая. Ранее со стороны авиакомпании были допущены, как выяснили проверки надзорных органов, случаи недостоверной финансовой отчетности и вопросы, связанные с нарушением техники безопасности, что категорически нами не приветствуется", — сказал Николаев.
"Это грубейшие нарушения, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье пассажиров, поэтому меры будут приниматься, и меры жесткие. Мы имеем возможность влиять на кадровую политику компании, и кадровые решения будут приняты, — заверил он.
"В любом случае авиакомпания Якутия принадлежит нам на 100%, и мы будем принимать все меры, чтобы после проведения соответствующих антикризисных мероприятий компания полноценно могла работать", — подчеркнул Николаев.