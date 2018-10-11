Суд арестовал третьего фигуранта дела о мошенничестве в ОАК

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал исполнительного директора ООО "ВЕМИНА Авиапрестиж" Сергея Давыдова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполнительного директора ООО "ВЕМИНА Авиапрестиж" Давыдова Сергея Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", — сказала она.

По ее словам, данная мера пресечения избрана сроком до 9 декабря 2018 года.

Ранее суд арестовал вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова.

По данным "Коммерсанта", в среду сотрудники главного следственного управления СК России и ФСБ провели обыски и выемки документов в квартире и рабочем кабинете Герасимова, а также в домах нескольких коммерсантов, заключавших контракты на предоставление различных услуг ОАК и специальному летному отряду "Россия".

ОАК создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий РФ. В состав ОАК входят ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы.