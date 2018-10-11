В Грозном 14 человек госпитализировали после отравления в кафе

ГРОЗНЫЙ, 11 окт – РИА Новости. Более 10 человек госпитализированы в Грозном с признаками отравления, предположительно, после употребления в одном из городских кафе куриного мяса, сообщили РИА Новости в четверг в региональном минздраве.

"Больные с признаками отравления стали поступать в грозненский клинический центр инфекционных болезней с вечера 10 октября. Всего госпитализировано 13 человек в возрасте от 7 до 30 лет. Состояние пациентов – средней тяжести. Предположительно, все они употребляли в пищу мясо птицы в одной точке общественного питания", — уточнили в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что кафе в настоящее время опечатано, проводится эпидрасследование.

"Первоначально мы получили сигнал о госпитализации 4 человек с признаками отравления. Оперативно выяснив, что они употребляли в пищу мясо курицы с соусом в грозненском кафе, наши сотрудники выехали и опечатали это заведение, что возможно помогло предотвратить новые случаи отравления, поскольку кафе работают допоздна. В среду и четверг продолжали поступать люди с отравлением. По нашим данным, их число увеличилось до 14 человек, среди них двое детей", — отметил представитель ведомства. Он подчеркнул, что случившемуся будет дана правовая оценка после завершения расследования.

В прошлом году в Грозном также госпитализировали более 30 человек после отравления шаурмой в кафе.