В Грозном 14 человек госпитализировали после отравления в кафе

ГРОЗНЫЙ, 11 окт – РИА Новости. Более 10 человек госпитализированы в Грозном с признаками отравления, предположительно, после употребления в одном из городских кафе куриного мяса, сообщили РИА Новости в четверг в региональном минздраве.
"Больные с признаками отравления стали поступать в грозненский клинический центр инфекционных болезней с вечера 10 октября. Всего госпитализировано 13 человек в возрасте от 7 до 30 лет. Состояние пациентов – средней тяжести. Предположительно, все они употребляли в пищу мясо птицы в одной точке общественного питания", — уточнили в ведомстве.
В региональном управлении Роспотребнадзора РИА Новости сообщили, что кафе в настоящее время опечатано, проводится эпидрасследование.
В прошлом году в Грозном также госпитализировали более 30 человек после отравления шаурмой в кафе.