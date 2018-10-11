Источник: покончивший с собой в СИЗО актер из "Глухаря" оставил записку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Покончивший с собой в московском СИЗО актер Михаил Фатеев оставил предсмертную записку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Против Фатеева, арестованного за интимную переписку с несовершеннолетним, было возбуждено дело по статьям "Развратные действия" и "Распространение порнографических материалов". По данным УФСИН России по Москве, в четверг его нашли мертвым в карантинной камере СИЗО-3, куда он поступил 9 октября.

"Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Фатеев просит никого не винить в его смерти", — сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, с 2002 года Фатеев – актер Театра Романа Виктюка, снимался в 36 фильмах, в том числе "Марш Турецкого", "Диверсант" и "Глухарь".