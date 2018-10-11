Актер из "Глухаря" Михаил Фатеев покончил с собой в московском СИЗО

Кадр из телесериала Один против всех. Архивное фото

Кадр из телесериала Один против всех. Архивное фото

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Актер Михаил Фатеев, арестованный за интимную переписку с несовершеннолетним, покончил с собой в СИЗО, сообщил РИА Новости пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Представитель ведомства уточнил, что актер свел счеты с жизнью в одной из карантинных камер следственного изолятора номер три, на место вызвана следственно-оперативная группа.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что Фатеев оставил предсмертную записку, в которой просит никого не винить в своей смерти.

Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила журналистам, что 44-летнего жителя столицы задержали за переписку с несовершеннолетним в интернете, которому мужчина предлагал "встретиться и продолжить общение", а также направлял порнографические изображения.

Против него возбудили уголовное дело по статьям "Развратные действия" и "Распространение порнографических материалов".

Фатеев снялся в десятках фильмов и сериалов, в том числе в "Марше Турецкого", "Диверсанте" и "Глухаре".