МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Полковника Службы внешней разведки нашли мертвым в его квартире в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сестра 45-летнего военнослужащего забила тревогу после того, как брат с 8 октября перестал выходить на связь.

"Заявительница сообщила, что ее брата в понедельник сбила машина, но он от госпитализации отказался. Во вторник вечером квартиру пропавшего полковника на Липецкой улице вскрыли и обнаружили его мертвым. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было", — сказал он.

По предварительным данным, к моменту обнаружения сотрудник разведки был мертв уже 10 часов, причину смерти устанавливают эксперты, добавил источник.