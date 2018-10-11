ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Обвиненный в жестоком убийстве молодой матери и ее годовалого сына 25-летний житель города Лысьва Пермского края приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщается на сайте регионального СУСК.
После этого обвиняемый задушил руками и прибежавшего на крики матери малолетнего сына. Ошибочно полагая, что ребенок погиб, мужчина скрылся. Однако через несколько часов он вернулся и устроил пожар.
Огонь в квартире заметили прохожие, которые и вызвали пожарных. После того, как пожар потушили, в квартире нашли тела женщины и ребенка, не дожившего до своего двухлетия всего один месяц.
Следователи и полицейские вычислили и задержали мужчину в течение суток после совершения преступлений.
"Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.
По данным СК, приговор в законную силу не вступил.