В Пермском крае убийца женщины и ее ребенка получил пожизненный срок

ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Обвиненный в жестоком убийстве молодой матери и ее годовалого сына 25-летний житель города Лысьва Пермского края приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщается на сайте регионального СУСК.

По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года в одной из квартир города Лысьва Пермского края у молодой пары возник конфликт. В ходе ссоры 25-летний местный житель несколько раз ударил свою 23-летнюю сожительницу, а потом задушил проводом.

После этого обвиняемый задушил руками и прибежавшего на крики матери малолетнего сына. Ошибочно полагая, что ребенок погиб, мужчина скрылся. Однако через несколько часов он вернулся и устроил пожар.

Огонь в квартире заметили прохожие, которые и вызвали пожарных. После того, как пожар потушили, в квартире нашли тела женщины и ребенка, не дожившего до своего двухлетия всего один месяц.

Следователи и полицейские вычислили и задержали мужчину в течение суток после совершения преступлений.

Ему предъявлено обвинение в "убийстве двух лиц, малолетнего, совершенном общеопасным способом" и в "умышленном уничтожении чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога". На время следствия обвиняемый находился под стражей.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении.

По данным СК, приговор в законную силу не вступил.