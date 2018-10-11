ГИБДД Москвы проводит проверку после съемок клипа на МКАД

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Госавтоинспекция проводит проверку после появления в сети видео, на котором певица перекрыла МКАД, чтобы снять клип, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась информация, что певица Yaxana, настоящее имя которой – Оксана Яковлева, и еще несколько людей из-за съемок клипа устроили пробку на МКАД. Отмечается, что сейчас управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с данным инцидентом. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге.

"По факту опубликованного в сети интернет видео сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку. Организован комплекс мероприятий, направленный на установление всех участников правонарушения и привлечения их к ответственности", — сказал собеседник агентства.