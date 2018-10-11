ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Власти Перми восстанавливают поврежденный вандалами арт-объект "Счастье не за горами", которые заменили слово "счастье" на слово "смерть", сообщили РИА Новости в городском центре охраны памятников.
"Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект. Поврежденная часть уже демонтирована. В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что "счастью" в городе быть", — рассказали в ведомстве.
В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. "Счастье" превратилось в "Смерть не за горами".— Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.
К слову, изменённый арт-объект уже убирают.
Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn
По информации правительства Пермского края, в июне надпись "Счастье не за горами" вошла в топ рейтинга самых оригинальных памятников России, составленный на основе опросов экспертов комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ.