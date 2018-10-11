ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Власти Перми восстанавливают поврежденный вандалами арт-объект "Счастье не за горами", которые заменили слово "счастье" на слово "смерть", сообщили РИА Новости в городском центре охраны памятников.

Минувшей ночью на набережной Камы неизвестными были демонтированы буквы первого слова на популярном арт-объекте "Счастье не за горами", ставшего одним из символов города и достопримечательностью, которую посещают все туристы, приезжающие в Пермь. Взамен слову "счастье" вандалы установили слово "смерть", в связи с чем надпись изменилась на "Смерть не за горами".

"Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект. Поврежденная часть уже демонтирована. В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что "счастью" в городе быть", — рассказали в ведомстве.

В ночь с 10 на 11 октября неизвестные (предположительно, Sad Face) испортили самый известный арт-объект Перми. "Счастье" превратилось в "Смерть не за горами".



К слову, изменённый арт-объект уже убирают.

Фото: Иван Козлов pic.twitter.com/2lyHSYTGTn — Пермь Активная (@Permactive) 11 октября 2018 г.

По данным из открытых источников, арт-объект "Счастье не за горами" появился на набережной Камы весной 2009 года к фестивалю "Живая Пермь". Автором работы является художник Борис Матросов. В марте 2016 года создатель арт-объекта обратился в суд с требованием компенсации в размере 3 миллионов рублей за нарушение его авторских прав. Позже художник подписал лицензионное соглашение с пермским имиджевым центром "Сенатор" о передаче исключительного права на использование изображения арт-объекта. В начале 2017 года город Пермь взял его на свой баланс, а спустя несколько месяцев городской центр охраны памятников сообщил, что Матросова официально признали автором арт-объекта.

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По информации правительства Пермского края, в июне надпись "Счастье не за горами" вошла в топ рейтинга самых оригинальных памятников России, составленный на основе опросов экспертов комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуры РФ.