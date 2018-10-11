Певица перекрыла МКАД ради съемок клипа

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Центр организации дорожного движения Москвы обратится в правоохранительные органы с просьбой оценить действия певицы Yaxana, которая частично перекрыла движение на МКАД ради съемок своего клипа.

Ранее СМИ сообщили, что певица, настоящее имя которой – Оксана Яковлева, и еще несколько людей устроили пробку на МКАД во время съемок клипа. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как несколько девушек танцуют и поют на дороге, их снимает молодой человек. Позади них стоят две машины, которые перекрывают среднюю полосу. Проезжающие мимо автомобили сигналят девушкам.

В ЦОДД назвали действия артистов недопустимыми. Отмечается, что в возникшую пробку попали несколько автомобилей скорой помощи.

Сейчас управление ГИБДД по Москве изучает материалы, связанные с данным инцидентом.