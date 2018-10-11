Афтершоки на Курилах могут продолжаться еще две недели, считает сейсмолог

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 окт — РИА Новости. Афтершоки после землетрясения на Курилах, возможно, будут продолжаться еще в течение двух недель, сообщил в четверг РИА Новости кандидат физико-математических наук, заместитель директора Сахалинского инновационного предприятия "Геофизтех" Алексей Коновалов.

В четверг в 10.16 по местному времени (02.16 мск) у тихоокеанского побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 150 километрах восточнее острова Онекотан. Жители Северо-Курильска могли ощутить подземные толчки силой до четырех баллов.

"Теоретически, если судить по последствиям недавнего японского землетрясения на юге Хоккайдо, можно предполагать продолжение повторных толчков на Курилах в течение двух недель. Оба землетрясения схожи и по магнитуде, и по глубине, и по ряду других параметров. В сейсмологии существует показатель, который определяет разницу между магнитудой землетрясения и сильнейшего афтершока. Она должна быть в пределах 1 – 1,2. В сейсмособытии на Хоккайдо эта величина выдерживается. На Курилах она тоже укладывается в 1,2", — пояснил собеседник агентства.

Регулярность возникновения афтершоков со временем спадает, и скоро мы о них совсем забудем, резюмировал сейсмолог.