Под Тулой нашли свалку эпидемиологически опасных медицинских отходов

ВОРОНЕЖ, 11 окт — РИА Новости. Следствие выясняет, откуда в Ленинском районе Тульской области появилась свалка с эпидемиологически опасными медицинскими отходами, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, свалка медицинских отходов была обнаружена 10 октября в садоводческом некоммерческом товариществе "Пищевик" Ленинского района.

"Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого среди всех медицинских отходов обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы)", — говорится в сообщении.

По факту обнаружения стихийной свалки начата доследственная проверка по статье "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Медицинские отходы, относящиеся к классу Б, могут быть инфицированы микроскопическими организмами, принадлежащими к III – IV группам патогенности (от пневмонии, коклюша, тифа до ботулизма, столбняка, проказы, туберкулеза, гангрены и других заболеваний). Такие отходы образуются в реанимационном, операционном отделениях больниц, кожно-венерологических диспансерах, больничных лабораториях, ветклиниках.

Происхождение свалки выясняет следствие.