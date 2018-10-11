Умер третий пострадавший в ЧП на пороховом заводе в Перми

ПЕРМЬ, 11 окт — РИА Новости. Третий пострадавший при хлопке газового баллона на пороховом заводе в Перми скончался в больнице, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Пермского края.

В понедельник на территории ФКП "Пермский пороховой завод" в Перми произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Взрыв не повредил здание и не повлиял на технологический процесс на предприятии. В результате хлопка на месте происшествия погиб один человек, двое были госпитализированы в медсанчасть № 11, один из них позднее скончался в больнице. Кроме того, один из пострадавших самостоятельно обратился в медучреждение.

"Последний из пострадавших, госпитализированный с порохового завода, умер сегодня ночью", — рассказали агентству в минздраве.

По факту гибели работников на предприятии следственным управлением СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Во вторник издание "Коммерсант-Прикамье" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ЧП на предприятии могло произойти не из-за взрыва газового баллона, а во время демонтажа старого оборудования — сотрудники резали трубу, которая ранее использовалась при производстве химических веществ, на ее стенках могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, которые и детонировали.

В СУ СК по региону РИА Новости эту версию комментировать отказались.

ФКП "Пермский пороховой завод" — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса, история которого началась в 1934 году с выпуска взрывчатки для горнорудных работ.