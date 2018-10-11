КЕМЕРОВО, 11 окт — РИА Новости. Кемеровский областной суд назначил на пятницу рассмотрение апелляционных жалоб на продление ареста бывших сотрудников ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и Григория Терентьева, обвиняемых в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", сообщили в четверг в облсуде.

"В областной суд по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня", поступили апелляционные жалобы обвиняемых Мамонтова, Терентьева и их адвокатов на постановления Центрального районного суда Кемерово. Судебные заседания назначены на 12 октября", — сообщили в инстанции.

Как пояснил РИА Новости представитель облсуда, фигуранты обжаловали решение суда первой инстанции, который 21 сентября обоим продлил срок содержания под стражей. По ходатайству следствия арест бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова был продлён до 25 декабря, экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева — до 25 ноября.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унёсший 60 жизней.

В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП являются 12 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.