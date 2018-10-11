Землетрясение у Курил ощущалось на Камчатке силой до двух баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 окт – РИА Новости. Подземные толчки силой до двух баллов ощутили жители некоторых районов Петропавловска-Камчатского в результате землетрясения, произошедшего в районе северных Курил, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС.

Ранее о землетрясении магнитудой 6,7, произошедшем в районе Курильских островов, РИА Новости сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск". Его эпицентр находился в 150 километрах восточнее необитаемого острова Онекотан. По информации специалистов, подземные толчки силой до четырех баллов ощущались в Северо-Курильске на острове Парамушир.

"В Камчатском крае землетрясение ощущалось в отдельных районах Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.