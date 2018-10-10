Аэропортам порекомендовали провести тренировки по эвакуации воздушных судов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Росавиация рекомендует до 10 ноября в аэропортах РФ провести внеплановые тренировки по отработке действий при эвакуации воздушных судов, говорится в сообщении ведомства.
"После авиационного происшествия работы по эвакуации самолета с ВПП продолжались более 12 часов, что свидетельствует об отсутствии в аэропорту необходимого оборудования и надлежащей подготовки персонала. Как следствие, деятельность аэропорта была частично парализована – обеспечивался только вылет воздушных судов (на прием воздушных судов аэропорт был закрыт)", — говорится в сообщении.
Также Росавиация указывает на необходимость анализа процедур проверки состояния рабочей площади аэродрома в части наличия в них требований об увеличении частоты проверок состояния ВПП (изменения коэффициента сцепления, площади и толщины слоя осадков) в метеорологических условиях, способствующих снижению эффективности торможения.