Летчик упавшего в Подмосковье МиГ-29 находится в больнице в Жуковском

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Летчик упавшего самолета МиГ-29 Михаил Кондратенко находится в травматологическом отделении городской больницы Жуковского в Московской области, сообщил РИА Новости источник в больнице.

Ранее сообщалось, что в Коломенском районе 5 октября разбился МиГ-29 в экспериментальной модификации, оба пилота успели катапультироваться и выжили. Сообщалось, что один из них отправлен домой, а второй находится в реанимации городской больницы Жуковского.

"Кондратенко находится в травматологическом отделении", — рассказал источник.

Разбившийся самолет был учебно-боевым МиГ-29УБ. Он отличается от обычного наличием места для второго пилота. Первый такой самолет был создан в 1981 году.

МиГ-29 (по кодификации НАТО: Fulcrum — точка опоры) — советский/российский истребитель четвертого поколения. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.