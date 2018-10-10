В Костроме маршрутка столкнулась с иномаркой

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Четыре пассажира маршрутного такси пострадали в результате столкновения микроавтобуса с иномаркой в Костроме, сообщает в среду управление МВД по региону.

Авария произошла около 10 часов 10 октября на улице Ю. Смирнова неподалеку от железнодорожного вокзала Костромы.

"По предварительной версии, виновником случившегося стал водитель автомобиля Volkswagen. Мужчина не справился с управлением и врезался в стоящий на повороте Hyundai. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она и столкнулась маршруткой", — говорится в сообщении.

В результате пострадали, по данным полиции, четыре пассажира маршрутного такси.

"Двух пожилых женщин врачи госпитализировали, еще двух человек, 58-летнюю пенсионерку и 24-летнего молодого человека, после оказания помощи врачи отпустили домой", — информирует УМВД.

По факту аварии проводится проверка.