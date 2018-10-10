Мосгорсуд оставил экс-главбуха "Седьмой студии" под домашним арестом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мосгорсуд продлил бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой срок домашнего ареста до 19 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", — сказали в пресс-службе.

Как полагает следствие, режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме Масляевой, виновными себя не считают. Она заключила со следствием сделку и признала вину, ее дело выделено в отдельное производство.