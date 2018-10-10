В Кирове у адептов "Свидетелей Иеговы"* обнаружили гранаты и мину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 окт — РИА Новости. Пятеро участников запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы"* задержаны в Кировской области по подозрению в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании, при обыске у них обнаружены гранаты и мина, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, обвиняемые в период с 16 августа 2017 года по 29 сентября 2018 года организовывали в различных квартирах собрания последователей и участников "Свидетели Иеговы"*, а также собрали более 500 тысяч рублей от последователей секты.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи СК России по Кировской области провели обыски по месту жительства подозреваемых и изъяли большой объем литературы экстремистского характера, электронные носители информации, а также 2 гранаты и мину.

"Пятеро жителей Кировской области задержаны по подозрению в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Фигурантам предъявлено обвинение", — говорится в сообщении регионального СУСК.

* Запрещенная в России религиозная организация