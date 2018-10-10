"Гражданские самолеты Сухого" назвали причину ЧП с лайнером в Якутии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Sukhoi Superjet 100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутии из-за внешних факторов, сообщили "Гражданские самолеты Сухого".

"Производитель SSJ100 будет оказывать необходимое содействие в дальнейшем расследовании инцидента", — отметили в компании.

Накануне Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту, при этом у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа, четыре человека обратились за медицинской помощью.

Как отмечал источник в комиссии по расследованию инцидента, самолет мог выкатиться со взлетно-посадочной полосы из-за ее обледенения, а также несоответствия коэффициентов сцепления тем значениям, которые передали экипажу перед приземлением.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.