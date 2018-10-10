В Якутии четыре человека пострадали в ЧП с самолетом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Якутске во время ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 пострадали несколько человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"За медицинской помощью обратились четыре человека", — уточнил собеседник агентства.

Инцидент произошел в ночь на среду. Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, при посадке в Якутске выехал за пределы ВПП. При этом подломились основные опоры шасси.

На борту находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу.

В связи с происшествием аэропорт был закрыт с 03:20 до 10:30 по местному времени. Ближайшие рейсы перенаправили в авиагавань поселка Чульман Нерюнгринского района.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте.